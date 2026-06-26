SOCIALE Consegna speciale per la fondazione Centro Anch'io: un pulmino attrezzato per le attività con le persone disabili

Solidarietà: alla fondazione Centro Anch'io la consegna di un mezzo speciale. Un'iniziativa che rientra nel progetto "Un mezzo per...", patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza sociale. A Gualdicciolo, nella sede operativa dell'organizzazione, è stato consegnato un pulmino attrezzato che sarà utilizzato dalla fondazione per le sue attività. Centro Anch'io si occupa infatti di disabilità, con l'obiettivo di tutelare ogni individuo e garantire a tutti una vita indipendente.

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