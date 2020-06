Consegnate in Repubblica due tende pre-triage dalla Protezione Civile del Molise

Consegnate questa mattina a San Marino dalla Protezione Civile del Molise due tende pre-triage, simili a quelle già installate all'esterno dell'ospedale di stato. Una è stata montate per esercitazione negli spazi dell'aeroclub di Torraccia e sarà installata entro fine mese all'esterno del Centro Sanitario di Borgo Maggiore. Per la seconda non è ancora stato deciso il luogo in cui verrà collocata. Serviranno per eseguire esami, come quelli del sangue, in modo da ridurre file e assembramenti al laboratorio analisi dell'ospedale.

Presenti anche l'ambasciatore di San Marino in Albania Giuseppe Maria Della Balda e il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta che ha ringraziato telefonicamente il Presidente della Regione Molise Donato Toma e concordato appena possibile un incontro per instaurare ulteriori collaborazioni tra la Regione e San Marino.