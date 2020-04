CORONAVIRUS Consegnati all'Iss 3mila tamponi. Importante la collaborazione con la Protezione Civile Italiana

Nella giornata di ieri sono stati consegnati all’Istituto per la Sicurezza Sociale, direttamente ai Direttori del laboratorio analisi e del servizio farmaceutico 3.000 tamponi. Nei giorni scorsi su interessamento del Capo della Protezione Civile, Fabio Berardi, i Commissari per l’emergenza Angelo Borrelli e Domenico Arcuri ne hanno autorizzato la consegna a San Marino e grazie al lavoro della dottoressa Silvia Fabrizi e del Dipartimento di Protezione Civile tutto è andato a buon fine in tempi celeri.

Il gruppo per le emergenze rimarca l’importanza strategica che assume la proficua collaborazione esistente fra i rispettivi sistemi di protezione civile, che all’interno dell’ampia cornice istituzionale e degli accordi bilaterali, compresa l’ultima intesa siglata dal Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta con il Ministero della Salute Italiano, consentono a San Marino di fronteggiare al meglio la pesante crisi epidemica.

Sin dai primi momenti - sottolinea il Gruppo di coordinamento - il Dipartimento italiano di Protezione Civile ha assecondato le richieste sammarinesi di collaborazione, inviando al nostro Ospedale di Stato forniture di Dispositivi di protezione individuale e mascherine, respiratori per la ventilazione polmonare, farmaci e tutta l’assistenza necessaria per agevolare le nostre pratiche di sdoganamento.

Tutti noi - concludono - siamo profondamente grati per il vitale sostegno che ci viene costantemente assicurato, per il quale sarà nostra cura dare debito riscontro alle autorità italiane competenti interessando da subito anche l’Ambasciatore d’Itala a San Marino Guido Cerboni.



