SANITÀ Consegnato all’ISS il ricavato della raccolta fondi #TuttiUniti Sarà acquistato un Sistema Polifunzionale Radiologico

#TuttiUniti è stata una raccolta fondi iniziata con l'emergenza della pandemia e che si è chiusa oggi, con la consegna di 220mila euro all'ISS, destinati all'acquisto di un sistema radiologico polifunzionale. Una iniziativa che ha visto insieme le organizzazioni sindacali CSdL, CDLS, USL e le associazioni di categoria datoriali, ANIS, UNAS, OSLA, USC e USOT.

Il nuovo macchinario potenzia le capacità diagnostiche dell’Istituto e consente, grazie alla sua alta tecnologia, di ottenere una qualità delle immagini radiografiche migliore con una minore dose di radiazione ai pazienti.

“Con l' unità e la solidarietà di tutti – ha ricordato Gianluca Montanari, portavoce dei promotori - possiamo guardare al futuro con speranza. Grazie a chi ha partecipato e a chi continua a sostenere il nostro sistema sanitario”.

"La donazione del nuovo Sistema Polifunzionale radiologico – ha affermato in conclusione il Direttore Generale dell'ISS, Francesco Bevere - rappresenta un ulteriore potenziamento tecnologico per la nostra struttura e consentirà di incrementare le complessive capacità diagnostiche della UOC di Radiologia. La solidarietà dimostrata da tutti gli attori che hanno contribuito alla generosa raccolta dei fondi è testimonianza di una collettività coesa e attenta al bene comune. Grazie a tutti”.

“In una giornata come quella odierna – ha dichiarato il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni – desidero esprimere la mia profonda gratitudine per questo importante risultato, frutto della generosità e dell'unità della nostra comunità. Grazie al contributo di tutti, possiamo dotare il nostro Ospedale di un ulteriore strumento fondamentale per la diagnosi e la cura".

Nel video le interviste a Gianluca Montanari, portavoce dei promotori #TuttiUniti, Marino Gatti, direttore Uoc Radiologia dell'Ospedale di Stato, Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità,

