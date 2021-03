RISTORAZIONE Consegne a domicilio: nasce la prima attività di delivery sammarinese Si chiama "Lenny delivery". Già più di 20 ristoranti del territorio riuniti. Le prime consegne dalla prossima settimana

Con la pandemia e le relative restrizioni sono aumentati in maniera esponenziale i servizi di consegna a domicilio e anche a San Marino è nato il primo gruppo di delivery, "Lenny". Già più di 20 i ristoranti sammarinesi che hanno aderito al servizio.

"A livello di ristoratori abbiamo subito riscontrato una grande affluenza - spiega Andrea Cervellini, amministratore delegato Lenny - e lo stesso per gli utenti. Ci siamo sentiti dire spesso che si tratta di un servizio che mancava in Repubblica e siamo molto contenti di poter partire".

Gli ordini si potranno effettuare direttamente dall'app di Lenny. Le prime consegne dovrebbero partire dalla prossima settimana e sono già diversi i delivery boy e delivery girl che si sono resi disponibili per consegnare in tutto il territorio sammarinese. Un'attività pensata anche per fornire un aiuto concreto a settori, come quello della ristorazione, duramente colpito dal covid.

Nel servizio l'intervista a Andrea Cervellini (Amministratore delegato Lenny) e Samuele Quaranta (Presidente Lenny)

