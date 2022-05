Consiglio Giudiziario: pieno appoggio alle parole del Dirigente Canzio

Come da proposta approvata nella seduta di ieri, oggi il Consiglio Giudiziario ha diramato il comunicato stampa con il quale - a seguito del riferimento del Dirigente del Tribunale a proposito delle notizie apparse sui giornali sul caso Serenissima – “stigmatizza l'utilizzo, da parte di terzi, di toni e comportamenti non consoni alla dialettica giudiziaria”. Condiviso anche l'auspicio del Dirigente affinché sia reso pubblico quanto da lui dichiarato in Commissione Affari di Giustizia.

Un punto, quello della desecretazione dei verbali dell'audizione di Canzio, affrontato dalla stessa Commissione proprio questa mattina: verbali che prima di essere resi pubblici – è stato deciso - verranno esaminati. Durante la seduta si sarebbero accesi gli animi dell'opposizione, soprattutto da parte di Repubblica Futura.

Ma tornando al Consiglio Giudiziario di ieri, è stato completato l'organico dei Magistrati di nuova nomina in ruoli cruciali, sulla base della recente riforma della giustizia: a Giovanni Belluzzi, Giudice per l'istruttoria preliminare nei procedimenti disciplinari verso i Magistrati, e a David Brunelli, Giudice D'Appello per decidere sulle impugnazioni contro le archiviazioni dei procedimenti disciplinari, si aggiunge la nomina di Giacomo Fumu quale Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado d'appello.