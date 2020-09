Consiglio Giudiziario Plenario: conclusa la seduta prima della chiusura del comma sui ricorsi

Palazzo Pubblico

Al momento della conclusione dei lavori pare fosse in corso l'esame del comma sui ricorsi. Il timore di esponenti delle Opposizioni era che, in questa occasione, si procedesse con la rimozione – ad esempio tramite lo strumento dell'annullamento della nomina in autotutela – dei Giudici d'appello Morrone e Treggiari, e del Commissario della Legge Simoncini. Questione che sarebbe comunque rimasta in sospeso, vista la mancata chiusura del comma. Definito, invece, il giorno precedente, il cosiddetto “caso Buriani”, con la sospensione dalle proprie funzioni del Giudice, a seguito dell'azione di sindacato deliberata in Commissione Giustizia. E poi l'approvazione di un odg, che ha fatto proprio - “passandolo” al Congresso di Stato e all'Ufficio di Presidenza - il parere formulato da un costituzionalista, in merito all'effettività della Legge qualificata sulla composizione del Consiglio Giudiziario. Nel documento sarebbe confermata l'efficacia retroattiva della norma. La seduta sarebbe stata caratterizzata da un dibattito intenso, a tratti aspro. Si attende ora che venga calendarizzato il prossimo incontro.