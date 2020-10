GIUSTIZIA Consiglio Giudiziario Plenario: verso il reclutamento di nuovi giudici ma l'opposizione eccepisce sulla validità Il Segretario Ugolini avrebbe comunicato la volontà di non esercitare il diritto di voto in modo tale che non prevalga componente non togata su componente togata

Fissata per le 14 la convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario che prevede al primo punto il reclutamento di Giudici d'Appello e Commissari della Legge e l'esame degli organici. La riunione segue di poco quella della Commissione Consiliare Affari di Giustizia. Le opposizioni hanno fatto presente alla Reggenza che a loro avviso la riunione del Consiglio Giudiziario Plenario non può ritenersi valida poiché il numero dei membri non togati ammonta ad 11 e quindi supera i 10 della componente togata, in violazione dell'articolo 4 della legge qualificata n° 1 del 2020. Al fine di garantire la parità tra le due componenti il Segretario di Stato alla Giustizia Ugolini avrebbe chiesto alla Reggenza - riferisce Libera - di partecipare senza esercitare il diritto di voto.

