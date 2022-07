DELIBERA Consiglio Giudiziario sul caso "La Serenissima": "Corretto adempimento dei doveri dal Dirigente del Tribunale"

Nella seduta di ieri è tornato a riunirsi, sotto il presidio dei Capitani Reggenti, il Consiglio Giudiziario. L'organo si è pronunciato in seduta pubblica circa la ricostruzione della vicenda "Serenissima". In particolare, ha dato atto: “che il Dirigente del Tribunale nel caso di specie ha agito nel corretto adempimento dei doveri che la legge pone a suo carico e ha rispettato puntualmente le prescrizioni ordinamentali e organizzative, in coerenza con la costante prassi operative”.

Leggi la delibera

Leggi il comunicato stampa

