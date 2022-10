Consiglio Giudiziario, un bando esterno per sostituire il giudice Caprioli Parole di stima del dirigente Canzio verso il giudice che ha presieduto l'appello del Mazzini

Aperto da un discorso dei Capitani Reggenti, oggi a Palazzo Pubblico c'è stato il Consiglio Giudiziario. Una seduta tecnica, con all'ordine del giorno la sostituzione del giudice d'Appello penale Francesco Caprioli, dalla fine dello scorso mese all'Università La Sapienza di Roma, per un incarico di prestigio. Per il giudice che ha presieduto l'appello del Conto Mazzini il dirigente del Tribunale Canzio ha avuto parole di grande stima ed ammirazione ed ha ringraziato il giudice per il lavoro svolto sul Titano. Per la sua sostituzione si è optato per un bando esterno: proposta che andrà ora al vaglio del Consiglio Grande e Generale.

