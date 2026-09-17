Consolare Rimini-San Marino, il nodo dei fondi arriva in Parlamento

La Consolare Rimini-San Marino entra nel confronto parlamentare sulle infrastrutture romagnole. Il deputato del Pd Andrea Gnassi ha annunciato un’interpellanza urgente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sottoscritta dal gruppo dem, per chiedere al Governo risorse, procedure e tempi delle principali opere attese sul territorio. Nel Riminese, oltre alla SS72, il dossier comprende variante alla SS16, Marecchiese e terzo casello dell’A14.

Per la strada che collega Rimini a San Marino l’iter registra già passaggi operativi concreti. Anas ha avviato la procedura espropriativa, pubblicando gli avvisi negli albi pretori di Rimini e Coriano. I proprietari interessati possono presentare osservazioni, mentre il percorso amministrativo dovrà proseguire verso l’approvazione definitiva e la gara.

Il nodo principale resta quello finanziario. L’opera era stata finanziata inizialmente per 14,6 milioni di euro, ma l’aggiornamento dei costi e le modifiche introdotte nel progetto hanno portato il quadro economico oltre i 37 milioni. Secondo quanto riferito dal consigliere regionale di FdI Nicola Marcello, citato dal Resto del Carlino, il superamento della soglia dei 25 milioni comporta una diversa procedura di approvazione. Resta quindi da individuare la copertura aggiuntiva necessaria.

Su questo punto Gnassi chiede al Governo risposte puntuali: "Il Governo dica cosa ha aggiunto, quali sono gli impegni effettivi e quali i tempi punto per punto". La richiesta riguarda anche il cronoprogramma dei cantieri, in una fase in cui la SS72 ha già compiuto un passaggio concreto con l’avvio degli espropri.

Il progetto di messa in sicurezza e riqualificazione della Consolare, predisposto da Anas e discusso con gli enti locali, prevede nuove rotatorie al posto di alcuni semafori, interventi sugli svincoli e soluzioni per migliorare accessibilità e attraversamenti ciclopedonali. Il Comune di Rimini ha presentato osservazioni che hanno portato a modifiche, tra cui la rotatoria all’altezza del Toys e interventi nell’area di Grotta Rossa.

"Il Governo per la Romagna - chiosa l'ex sindaco di Rimini - parli con atti, finanziamenti e cantieri”.







