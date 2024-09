Consolato di San Marino in Congo dona creme solari per la protezione dei bambini albini

L'intervista a Marcello della Corte

Un Consolato giovane quello di San Marino a Pointe-Noire nella Repubblica del Congo, che il Console Marcello della Corte regge nell'impegno di promuovere presso le istituzioni congolesi e la popolazione la conoscenza e le peculiarità del Titano: “In questi tre anni – spiega il Console Marcello della Corte – San Marino ha avuto una larga eco nella popolazione, attraverso le istituzioni nazionali, per le diverse operazioni umanitarie che noi realizziamo, sempre in coordinamento con la Segreteria di Stato Affari Esteri di San Marino, e per queste specifiche attività, con il Ministero dell'Assistenza Sociale locale”.

L'ultima attività guarda ad una categoria particolarmente fragile in Africa, i bambini albini, privi dunque di melanina, in un'area dove è molto alta l'incidenza di tumori della pelle: “Abbiamo dato luogo al finanziamento di due missioni mediche dall'Europa – prosegue il Console - abbiamo finanziato, con la Fondazione Pierre Fabre, un congresso dermatologico a Brazzaville, nel quale sono intervenuti eminenti professori della Regione, di diversi paesi africani. Continuiamo a sponsorizzare la distribuzione di creme solari e abbiamo adesso un progetto in essere, che vorremmo realizzare con le istituzioni locali congolesi, per un centro di produzione, un atelier per la produzione di creme solari, perché sono molto molto care e non tutti riescono a usufruirne”.

Iniziative umanitarie, ma anche sostegno allo sviluppo – come il progetto rivolto alla popolazione autoctona, i pigmei, per formarli alla produzione e commercializzazione del miele; e sono in distribuzione un centinaio di arnie – come pure per la protezione e tutela dell'ambiente, in quello che è il secondo bacino mondiale per estensione delle foreste, dopo l'Amazzonia “Stiamo avviando – prosegue Della Corte - una campagna di riforestazione con una specie locale di acacia. Stiamo facendo dei rimboschimenti in savana e questo permetterà di avere del carbone senza tagliare l'essenza naturale, ma utilizzando piuttosto queste piante, che noi andiamo a rimboscare. E un'azione Green a protezione dell'ambiente”.

Relazioni diplomatiche recenti, ma proficue, sottolinea, e rafforzate in breve tempo fino ad arrivare, lo scorso febbraio, all'accreditamento del primo ambasciatore della Repubblica del Congo, Henri Okemba.

Nel video, l'intervista al Console di San Marino in Congo, Marcello della Corte