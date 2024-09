Console Youssef Zoghaib: “per il momento non c'è nessun cittadino sammarinese in Libano”

Ascolta l'intervista Whatsapp a Youssef Zoghaib, Console Generale di San Marino in Libano

“Assicuro che non c'è nessun pericolo o rischio per un cittadino sammarinese”. A riferirlo – contattato da remoto – è il Console Generale di San Marino in Libano Youssef Zoghaib. Spiega infatti come al momento non vi siano cittadini del Titano nel Paese dei cedri; in precedenza invece, ma solo di passaggio, turisti e uomini d'affari. Zoghaib definisce “molto grave” l'attuale situazione; facendo un parallelo con la guerra tra Israele ed Hezbollah del 2006, “dove c'è stata una grande distruzione”. Adesso non si registra un'invasione di terra – continua -, ma numerosi “attacchi aerei”. Nel mirino, sottolinea, non solo basi di Hezbollah. Non sappiamo quali brutte sorprese ci riservi il domani, afferma il Console; che auspica la Pace nell'intera Regione mediorientale. “Non ce la facciamo più – conclude - ad andare avanti e vivere in questo caos, in questo fuoco continuo”.

