Consorzio Terra di San Marino: presentato il progetto "Gourmet"

Consorzio Terra di San Marino, la Cooperativa Ammasso prodotti agricoli, il mulino Lab.301, in collaborazione con la Nazionale Italiana Pizzaioli hanno presentato il progetto “Gourmet”, per la valorizzazione della filiera dei cereali coltivati a San Marino. La collaborazione con la Nazionale Italiana Pizzaioli ed il suo presidente Dovilio Nardi è nata per promuovere e diffondere l'arte della pizza e del pane con le farine macinate a pietra e i prodotti del territorio sammarinese.









“I progetti portati avanti dal Consorzio Terra di San Marino – ha sottolineato la presidente, Aida Maria Adele Selva – sono pensati e portati avanti per promuovere l'intero paese”. “Per il nostro sistema agricolo e per l'economia che ne deriva – aggiunge – è fondamentale valorizzare i prodotti tipici sammarinesi attraverso una filiera interna che tuteli e salvaguardi i piccoli produttori”. “Il marchio Terra di San Marino – ha aggiunto il Segretario di Stato Particolare al Territorio Giuliana Barulli – è garanzia di sicurezza e qualità alimentare dei prodotti”.

Guaita, Cesta e Montale il nome delle tre farine presentate. Grazie alla particolare molitura a pietra riescono a mantenere inalterati tutti i valori nutrizionali. “La materia prima di qualità è indispensabile per realizzare un prodotto di qualità come quello “delle pizze gourmet” – afferma Dovilio Nardi. Le pizze e la focaccia Gourmet che presentiamo sono solo alcune di quelle che verranno proposte durante il corso di formazione gratuito programmato per il 9 Novembre 2021 presso il Grand Hotel di San Marino".





Le interviste a Lorenzo Canini (Lab.301) e Dovilio Nardi (Presidente Repubblica Internazionale Pizzaioli)