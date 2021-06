Consulta: al centro del confronto il Piano socio-sanitario

Il nuovo Piano sanitario e socio-sanitario al centro dei lavori della Consulta. Nell'ultima riunione, alla quale ha preso parte anche la Segreteria di Stato alla Sanità, si è parlato delle nuove strategie da realizzare per il settore. Tra i temi su cui la Consulta socio-sanitaria si è soffermata quello relativo all'importanza della medicina del territorio, guardando al rapporto, da valorizzare, tra il medico e la famiglia seguita e nell'ottica di decongestionare la struttura ospedaliera. Sottolineata anche la centralità degli “hospice” per il futuro, quindi delle strutture per seguire i malati terminati e, allo stesso tempo, gli anziani. Per la Consulta, è poi centrale puntare sulla telemedicina. Questi alcuni dei punti trattati. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto, sempre sul Piano.

