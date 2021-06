Consulta, Chiesa confermato Presidente. Verna (Odg): “Elemento di piena garanzia in un lavoro comune” L'Autorità Garante per l'Informazione ricorda i tanti progetti in cantiere che "vedono la collaborazione dei nostri organismi e di cui Chiesa è da sempre artefice"

La Consulta per l'Informazione rinnova il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ha eletto per acclamazione a Presidente Roberto Chiesa, confermato così nell’incarico. Nel ringraziare l’Assemblea per la partecipazione, il Presidente ha indicato nuovi obiettivi: “Nello scorso mandato abbiamo posto domande – ha detto – nei prossimi tre anni puntiamo ad ottenere le risposte”. Tra queste, il lavoro per la nuova legge sull’informazione, l’accordo con l’Ordine dei Giornalisti italiani, l’istituendo premio Zavoli, il regolamento sulla privacy.

Si congratula l’Autorità Garante per l’Informazione, ricordando i tanti progetti in cantiere che “vedono la collaborazione dei nostri organismi - scrive - e di cui il Presidente Chiesa è, da sempre, uno degli artefici”.

Plauso dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti italiano, Carlo Verna, che parla della rielezione di Roberto Chiesa a Presidente della Consulta quale elemento di piena garanzia, per proseguire “un lavoro comune – dice - condividendo obiettivi di regole professionali che garantiscano i cittadini e nel contrasto a livello internazionale delle fake news”.

