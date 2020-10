Consulta dei Sammarinesi all'Estero: al via i lavori, per la prima volta in gran parte da remoto, causa covid

Nel messaggio di saluto della Reggenza un forte richiamo ai concetti di appartenenza e sammarinesità. I Capi di Stato hanno anche invitato i rappresentanti delle Comunità all'Estero a continuare ad essere “ambasciatori” del Titano nei rispettivi Paesi di residenza. E' un onore – è stato aggiunto – dare continuità a questi incontri nonostante la situazione sanitaria. Pandemia che ha indotto gli organizzatori, in via precauzionale, a tenere questo tradizionale appuntamento in gran parte da remoto.

A Palazzo Begni, insieme al Segretario di Stato agli Esteri, il Presidente della Consulta Otello Pedini. Collegati, in videoconferenza, gran parte dei rappresentanti delle 25 Comunità di sammarinesi all'Estero, oltre a membri del corpo diplomatico e consolare. Il legame con le Istituzioni della madrepatria, insomma, resta forte, nonostante le difficoltà. Previsti anche interventi dei Segretari di Stato Roberto Ciavatta ed Elena Tonnini. Fra i temi centrali di questo 47esimo appuntamento, infatti, oltre alla consueta questione del voto, vi sono il cambiamento della legge sulla cittadinanza – e le possibili incertezze applicative –, nonché gli accordi in materia previdenziale e sanitaria: particolarmente importanti in questo periodo storico.

Per le Comunità nei Paesi dell'Unione Europea, ha sottolineato il Segretario Beccari, la strada naturale per risolvere questa problematica è l'Accordo di associazione con l'UE. Focus, poi, sul futuro dei soggiorni culturali, che si auspica vengano ripristinati il prossimo anno, dopo l'interruzione dovuta al covid. Ad inizio incontro è stato espresso cordoglio per tutti i cittadini scomparsi in questi mesi; fra loro anche un punto di riferimento per i sammarinesi residenti all'Estero: Roberto Balsimelli, dal 1982 Console Generale della Repubblica a New York.

Nel servizio le interviste a Otello Pedini (Presidente Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all'Estero) e Luca Beccari (Segretario di Stato Esteri)