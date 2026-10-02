RITROVARE LE RADICI Consulta dei sammarinesi all’estero: al via i lavori, rappresentanti ricevuti dalla Reggenza Tre giorni di confronto tra istituzioni e Comunità nel mondo: sul tavolo cittadinanza, diritto di voto, nuovi soggiorni culturali e servizi consolari più semplici

Da ogni parte del mondo, tornano a San Marino per ritrovare le proprie radici, confrontarsi e portare la voce delle Comunità in cui vivono. È iniziata così Al Teatro Titano la 53esima Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, con i rappresentanti arrivati da diversi Paesi per tre giorni di incontri e confronto con le istituzioni. Fino a domenica si discuteranno esigenze, proposte e nuove iniziative, prima del voto sulla risoluzione conclusiva. Un appuntamento che, anno dopo anno, contribuisce a tenere insieme una rete fatta di comunità lontane geograficamente, ma unite dallo stesso senso di appartenenza. Un legame - celebrato anche in udienza - che San Marino considera una ricchezza e che passa anche dalle nuove generazioni, dai soggiorni culturali e dalla possibilità di conoscere direttamente il Paese d’origine.

"Tra le proposte a cui stiamo lavorando c'è quella di prevedere, oltre ai soggiorni culturali - illustra il segretario agli Esteri, Luca Beccari -, anche un programma inverso: cioè di visite di giovani sammarinesi nelle nostre comunità all'estero, magari per i ragazzi delle scuole superiori. Individuare una nuova sede per il Museo dell'Emigrante. Mettere in campo dei servizi telematici che semplifichino le attività consolari soprattutto con le comunità più lontane".

Nel suo intervento a Palazzo Valloni, Beccari ricorda proprio il valore di questa rete e i risultati nati dal confronto delle precedenti Consulte, dalla nuova legge sulle Comunità all’estero al regolamento sui Soggiorni culturali, in vigore dal 2027. I Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali, sottolineano che "l’autorevolezza e la credibilità di un Paese si costruiscono anche attraverso l’azione corale di tutti coloro che ne rappresentano la storia, i valori e l’identità".

"È dal 2000 che partecipo ai lavori della Consulta - commenta Otello Pedini, presidente della stessa - e dopo tanti anni trovo finalmente che molti problemi che ci hanno angustiato si sono risolti o si stanno risolvendo. Ci sono ancora alcune pendenze: egoisticamente dico che dobbiamo lasciare un po' di lavoro anche a chi verrà dopo di noi. Secondariamente, io spero che specialmente in questa fase di riforme istituzionali si possa perlomeno avviare alla soluzione delle ultime pendenze ancora aperte, che riguardano la trasmissione della cittadinanza e l'esercizio del diritto di voto".

Nel video le interviste a Luca Beccari (segretario agli Esteri) e Otello Pedini (presidente della Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero)

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