UDIENZA Consulta dei sammarinesi all'estero, i Capitani Reggenti: "Un onore ricevervi nuovamente in presenza" Nel tardo pomeriggio poi, al Teatro Titano, presentati ai membri della Consulta gli atleti sammarinesi vincitori delle medaglie olimpiche

Dopo oltre un anno e mezzo di appuntamenti a distanza causa covid c'è stata tanta emozione tra i delegati della Comunità sammarinese all'estero nel tornare a Palazzo Pubblico. Un'udienza speciale, oltre ad essere la prima dall'assunzione dell'incarico istituzionale dei Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini è stata anche l'occasione per ricordare il professor Giovanni Galassi, primo presidente eletto della consulta. “Tornare qui in presenza – evidenzia il presidente della consulta Otello Pedini – ci mancava veramente tanto”.

“Desideriamo congratularci con voi – sottolineano i Capitani Reggenti – per la vostra tenace volontà di mantener vivo e di rafforzare un legame che non conosce barriere o frizioni e che trova in voi i principali portavoce dell'identità sammarinese nelle comunità di appartenenza”. Dopo l'udienza, al Teatro Titano, sono stati presentati ai membri della Consulta gli atleti sammarinesi vincitori delle medaglie olimpiche. In collegamento dagli Stati Uniti anche Myles Amine Mularoni: “Esempio – ha sottolineato Otello Pedini – di come non importa dove si nasca ma dell'amore con cui viene portata in alto la nostra bandiera”.

Nel servizio l'intervista a Otello Pedini (Presidente consulta sammarinesi residenti all'estero)

