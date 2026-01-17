Consulta delle Giunte di Castello, Rinaldi è il nuovo portavoce: “Un obiettivo su tutti riaffermare il nostro ruolo”

Nel servizio l'intervista a Giacomo Rinaldi (Portavoce Giunte di Castello)

Una nomina arrivata all'unanimità: è Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino, il nuovo portavoce delle Giunte. Un incarico importante per favorire il dialogo efficace e costante tra i Castelli e le Istituzioni centrali. “C'è tanto orgoglio e gratitudine per questa decisione – afferma – accolgo l'invito dei miei colleghi per spronarmi a fare ancora meglio non solo nell'interesse del mio castello ma di tutti”. Rinaldi fa poi il punto sugli obiettivi e le priorità da portare avanti in questo mandato.

"Gli obiettivi che io mi propongo, ma penso anche quelli di tutta la consulta dei capitani - sottolinea Rinaldi - è sicuramente quello di riaffermare il ruolo delle giunte di Castello. Ci abbiamo provato anche nella scorsa legislatura. Rivolgo il mio grazie personale anche a Roberto Ercolani, che prima di me ha portato avanti con entusiasmo e tantissimo impegno questo compito. Noi cercheremo di riaffermare il nostro ruolo, di ridare dignità alle giunte di Castello, troppo spesso bistrattate. Se servirà metteremo mano anche alla legge 147 del 2020, se serve fare qualcosa anche a livello normativo lo faremo, abbiamo del tempo, abbiamo già buttato lì qualche idea. Tutto però per finalizzare, per migliorare il nostro ruolo, nell'interesse dei cittadini, per far sì che le istituzioni tutte parlino al meglio tra di loro".

Importante, aggiunge Rinaldi, curare i rapporti istituzionali con Segreterie di Stato ed enti competenti per facilitare l'ascolto delle istanze locali della cittadinanza.

"Troppo spesso le giunte si dice non servono, non sono utili - afferma - invece secondo me il loro ruolo è apicale nella nostra società a San Marino. Abbiamo visto anche ad esempio nell'occasione del mio castello la questione Villa Filippi, la scuola e prima ancora altre questioni. Tutti i colleghi sono sempre pronti a portare delle questioni che troppo spesso a volte non vengono condivise abbastanza con la cittadinanza. Le Giunte sono qui per questo, per ricevere suggerimenti, critiche, spronare le istituzioni centrali a fare meglio, a fare scelte più condivise e più solidali".

