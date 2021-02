Consulta in Assemblea, si parla di diritto di cronaca e rapporti tra politica e informazione

Legge sull'Editoria, Regolamento sulla Privacy, ma anche i rapporti fra operatori dell'informazione e politica all'attenzione dell'Assemblea della Consulta riunita oggi, a distanza. Il Direttivo ha comunicato che il Nuovo Regolamento sulla Privacy sarà condiviso con l'Autorità Garante di riferimento per armonizzarne i principi. Poi, il punto sullo stato dell'arte verso un nuovo testo per la Legge sull'Editoria: dai giornalisti sono state elaborate proposte di emendamento, già consegnate alla Segreteria all'Informazione, alla quale verrà chiesto un incontro, per “consolidare il dialogo e accelerare i tempi”.







“Rilevato ancora una volta, purtroppo – scrive il Direttivo – un inasprimento dei toni fra politica e informazione”, in una contrapposizione che il Direttivo auspica di superare al più presto. Riporta poi la segnalazione di casi, in occasione dell'arrivo dei vaccini a San Marino, nei quali non sarebbe stato garantito a tutti i colleghi il diritto di cronaca, riservandosi di approfondire l'accaduto. Approvato all'unanimità il bilancio (chiuso con un saldo attivo di 2952,92 euro) e il budget 2021.