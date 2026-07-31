Consulta per l'Informazione: cerimonia di consegna delle tessere per i primi giornalisti professionisti

le interviste a Federico Pedini Amati, Roberto Chiesa e Fabrizio Maffei

C'è soddisfazione per il traguardo raggiunto tra i sei giornalisti che, il 2 luglio, hanno superato il primo esame di Stato a San Marino. Ora sono ufficialmente nell'elenco dei professionisti. Nella sede della Consulta per l'Informazione la cerimonia di consegna delle tessere, alla presenza del segretario di Stato all'Informazione, Federico Pedini Amati, e di chi ha seguito i neo professionisti durante le diverse fasi dell'esame: il presidente della Consulta, Roberto Chiesa, e il presidente della Commissione esaminatrice, Fabrizio Maffei.

"Per me è un grandissimo traguardo - commenta Pedini Amati - e per la Repubblica di San Marino, oltre che per le stesse persone che hanno potuto partecipare a questo esame e, conseguentemente, ricevere questa attestazione. A volte non servono le leggi per fare le cose: basta organizzare delle procedure che consentano, attraverso un esame di Stato, perché questo è un vero e proprio esame di Stato, di conseguire un attestato per diventare giornalisti".

"È un vantaggio per chi lo ha fatto - afferma Chiesa - ma è un vantaggio anche per i cittadini, perché l'informazione di tipo professionale li garantisce rispetto a quella moda del fai da te che, di fatto, porta con sé tanti potenziali problemi. Chi fa informazione di tipo professionale, quindi giornalista professionista, rispetta delle regole e rispetta le persone".

"Subentra una consapevolezza maggiore - aggiunge Maffei -. Bisogna fare propri determinati principi etici e morali nello svolgere questa professione e, soprattutto, una cosa che oggi è indispensabile: fare un grande lavoro di fact checking. Credo che questi ragazzi, che noi abbiamo valutato e che si sono dimostrati maturi per la professione, lo faranno sicuramente".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato all'Informazione), Roberto Chiesa (presidente Consulta per l'Informazione) e Fabrizio Maffei (presidente Commissione esaminatrice)







