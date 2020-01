SINERGIA Consulta per l'informazione e ODG Emilia Romagna predispongono l'agenda per la formazione in territorio

Una delegazione del Direttivo della Consulta per l'informazione, formata dal presidente Roberto Chiesa e dai consiglieri Franco Cavalli e Gianmarco Morosini, ha incontrato questa mattina a Bologna, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna, Giovanni Rossi. Al centro dei colloqui, una sempre maggiore integrazione tra i due organismi. Predisposta nell'occasione una agenda per consentire ai colleghi occupati a San Marino, di poter frequentare corsi di formazione obbligatoria in territorio, a partire dal marzo prossimo. Si è parlato, inoltre, della legge sammarinese sull'editoria che, come più volte ribadito dalla stessa Consulta, “necessita di urgenti modifiche”.



