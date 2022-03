Consulta per l'Informazione incontra l'ordine dei giornalisti emiliano-romagnolo

Una delegazione del Direttivo della Consulta per l'Informazione formata dal Presidente Roberto Chiesa e dai Consiglieri Sara Bucci, Marco Cardinali e Michele Giardi ha incontrato a Bologna i vertici dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna. Una mattinata insieme al neo eletto Presidente Silvestro Ramunno, al Segretario Elide Giordani e al Consigliere Michelangelo Bucci per confermare gli accordi esistenti in materia di formazione e ricominciare dal mese di aprile con i seminari in presenza organizzati a San Marino. I corsi predisposti dalla Consulta per l'Informazione sono validi anche per assegnare i crediti formativi ai colleghi iscritti all'Ordine dei Giornalisti. Espressa da ambo le parti la volontà di ampliare la collaborazione: dal contrasto alle fake news, alla difesa della libertà di stampa, ad altri eventi come ad esempio il nascituro Premio Zavoli. Il Presidente Silvestro Ramunno ha infine accolto l'invito della Consulta e salirà quanto prima a San Marino.