Consulta per l'Informazione: solidarietà a Italo Cucci

"A seguito di una polemica legata al campionato italiano di calcio sulla quale non vogliamo entrare - scrive il Direttivo della Consulta per l'Informazione - il giornalista Italo Cucci è stato prima duramente attaccato sui social, poi perfino minacciato di morte. Frasi terribili rivolte anche ai familiari, tanto che lo stesso Cucci si è visto costretto a disattivare il suo profilo social". "La Consulta per l'Informazione, da sempre preoccupata dal dilagare del fenomeno dell’odio on-line da parte dei cosiddetti "leoni da tastiera", - si legge - esprime vicinanza professionale ed umana a Italo Cucci, tra l'altro collaboratore di San Marino Rtv, oltre che vero e proprio padre nobile del giornalismo sportivo".



