Consulta: Roberto Chiesa presidente designato al posto del dimissionario Paolo Crescentini

Si è riunita la Consulta per l’Informazione per discutere delle dimissioni di Paolo Crescentini sia da presidente che membro del Direttivo. Il Direttivo ha quindi designato all'unanimità Roberto Chiesa, Giornalista sportivo della San Marino Rtv, la cui nomina a presidente dovrà essere ratificata dall’Assemblea: convocata per il 24 ottobre al Centro sociale di Fiorentino.

In quella sede prevista anche la nomina di un nuovo membro del Direttivo nella categoria dei professionisti, essendo esaurita la graduatoria dei primi dei non eletti.

Nel ringraziare il presidente uscente Paolo Crescentini per il lavoro svolto, il Direttivo rivolge al nuovo Presidente incaricato, Roberto Chiesa, 'i migliori auguri per una proficua attività, rinnovando l’impegno nella tutela della libertà di stampa, delle libertà fondamentali e del diritto di informare ed essere informati'.

Un augurio di buon lavoro al nel presidente anche dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti: " Siamo certi che con la sua presidenza proseguirà la proficua collaborazione della Consulta sia con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che con l’Ordine regionale dell’Emilia Romagna, cui è iscritto, in particolare sui temi di grande attualità che riguardano la deontologia e la formazione dei giornalisti.” Ha detto il presidente Carlo Verna