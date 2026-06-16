Consulta sanitaria: al centro dei lavori la gestione del personale

È un quadro completo su costi e gestione del personale quello analizzato oggi nei lavori della Consulta Sanitaria: "Si è passati, ascoltando il direttore amministrativo Manuel Canti, a un'analisi dei dati in retrospettiva dal 2015 al 2025 - spiega Gabriele Raschi, Coordinatore consulta socio sanitaria - per esempio nel 2015 era di 986 il numero di personale impiegato all'interno dell'ISS, con un contratto a tempo indeterminato e si è passati a 1.225 nel 2025. Mentre con i convenzionati si è passati da 1.338 a 1.532. Il costo del personale nel 2015 era di 47 milioni di euro e si è passati nel 2025 a 65 milioni di euro. L'aggiornamento che ci è stato fatto è proprio questo, per avere un regolamento chiaro che vada a regolamentare l'utilizzo corretto delle risorse pubbliche".

Uno degli elementi centrali riguarda la flessibilità e la mobilità, spiega Raschi: “Ci sono aree dove competenza e appropriatezza di un centro tipo di intervento possono essere rese più omogenee. Non si sta naturalmente parlando di medici, perché sono professionisti ad alta professionalizzazione, ma gli infermieri e gli OSS per provare a creare questa cultura anche della mobilità interna e della flessibilità".

Un ultimo elemento emerso nella seduta è la possibilità di avere delle schede valutative precise, evidenzia Raschi, per poter analizzare gli obiettivi di budget sulla base dei quali i professionisti devono essere premiati.