Consulta sociale e sanitaria: tanti temi nell'ultima seduta di mandato

Tanti punti all'ordine del giorno, tra aggiornamento sui risultati raggiunti e le prospettive. Ma in prima battuta emergono tutte le perplessità della Consulta in merito al Nucleo di Valutazione di recente nomina. 100 mila euro annui, per i tre componenti, rispetto ai 20mila che in media vengono invece dedicati al team nelle strutture italiane. Sono chiamati, lo ricordiamo, a valutare il personale rispetto agli obiettivi assegnati (un budget annuo di un milione di euro, spalmato su tutti i professionisti).

E' poi stallo su uno dei progetti che la Consulta ha più a cuore: la nascita del Reparto Lungo Degenza, per ospitare i 'fine vita' e alleggerire così altri reparti. Anche in questa direzione, la Consulta sollecita venga fornita al più presto l'attesa relazione sulla stabilità strutturale dell'Ospedale, prerequisito per orientare eventuali scelte. Il punto, poi, sull'uso del robot chirurgico: ad oggi una 30ina di interventi, con buone risultanze, anche nel decorso. Presenti i vertici ISS, con i direttori amministrativo e sanitario, Marcello Forcellini e Sergio Rabini; insieme ai Direttori di Dipartimento Ospedaliero e del SocioSanitario, Ivonne Zoffoli e Pierluigi Arcangeli, e il Responsabile della Formazione, Francesco Biordi. Proprio con lui il punto sulla messa in atto del Corso per Operatore Socio-Sanitario, con l'opzione di creare sinergie con i territorio limitrofi, visti i bassi numeri che il Titano presenta. Ancora da valutare, perché non ancora completato, il consuntivo economico 2022, che verrà presentato insieme al 2023.