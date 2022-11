SANITÀ Consulta socio sanitaria: chirurgia robotica e anatomia patologica al centro dell'incontro con i vertici ISS Per il primo dicembre in programma un nuovo incontro per avere risposte sulle problematiche emerse in oncologia e sul tema oculistica.

“Una riunione proficua che ha dissolto i nostri dubbi”. Commenta così l'incontro della Consulta socio-sanitaria, con i vertici ISS, il coordinatore Gabriele Raschi. Nel dettaglio affrontati due temi in particolare, quelli della chirurgia robotica e dell'anatomia patologica.

"Illustrate le prospettive future, partendo dal presente, sull'utilizzo del robot chirurgico Da Vinci con le possibilità che potrebbe dare ai professionisti nostri, consulenti e ai pazienti. Non più un discorso focalizzato sul diminuire l'export ma per dare una qualità e sicurezza maggiore agli interventi. Sul tema dell'anatomia patologica ormai è arrivato il momento di partire e rappresenterebbe un grosso pregio per il nostro istituto perché in seduta stante, nell'intervento chirurgico, si possono analizzare le analisi istologiche e continuare l'intervento in una condizione o in un'altra".

Per il primo dicembre in programma un nuovo incontro per avere risposte sulle problematiche emerse in oncologia e sul tema oculistica.

Nel servizio l'intervista a Gabriele Raschi (Coordinatore Consulta Socio Sanitaria)

