SANITÀ Consulta Socio Sanitaria, focus sulla Chirurgia: aumentano interventi e prestazioni Incontrato il dr. Nicola Cautero, dirigente facente funzione della UOC Chirurgia. Nel 2025 oltre 1.200 ricoveri e più di 600 interventi tra Day Surgery e specialistiche chirurgiche

Consulta Socio Sanitaria, focus sulla Chirurgia: aumentano interventi e prestazioni.

È un quadro positivo quello che è emerso dall'incontro tra la Consulta Socio Sanitaria e il dirigente facente funzione della UOC Chirurgia, dr. Nicola Cautero, che fa le veci del dirigente dott. Landolfo, in aspettativa dall'estate scorsa.

Il dr. Cautero ha illustrato al gruppo presieduto da Gabriele Raschi i dati di un settore chiave dell'attività ospedaliera con le specialità Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Urologia, Senologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria. Nel 2025 l'UOC ha gestito 1.672 pre-ricoveri - all'interno dei quali si contano anche quelli relativi agli interventi ortopedici - e 1.221 ricoveri in Day Surgery. Complessivamente gli interventi sono stati 624, nella maggior parte di urologia.

In particolare nella chirurgia vascolare tra il 2023 e il 2025 le attività chirurgiche sono aumentate del 40%, mentre quella ambulatoriale sono cresciute del 60%.

Molto positivi i dati sul tempo d'attesa delle visite: sono appena 6 i giorni necessari per una visita chirurgica, 20 giorni per una visita proctologica, 28 per una visita urologica. Numeri, è stato sottolineato in Consulta, sotto lo standard dei 30 giorni.

Il dr. Cautero si è anche detto contento del clima e dell'ambiente che ha trovato a San Marino dopo tanti anni di lavoro all'ospedale di Modena. A questo proposito, sono entrate in organico due giovani donne chirurghe a completamelo del PDR previsto.

Si è parlato anche di strumentazione. Sta arrivando una particolare colonna laparoscopica che consente interventi delicati in modo appropriato. Resta operativo il robot chirurgico, in funzione nell'ospedale di Stato dalla fine del 2022. In particolare viene utilizzato per limitare gli effetti negativi negli interventi oncologici, a partire da quello alla prostata, nonostante gli importanti costi di manutenzione.

"San Marino - spiega il Presidente Raschi - garantisce interventi chirurgici appropriati in base alle diverse esigenze".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: