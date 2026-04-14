Consulta Socio-Sanitaria, focus sulla prevenzione: tra le sfide il cambiamento climatico

Una seduta della Consulta Sociale e Sanitaria dedicata al Dipartimento di Prevenzione. La direttrice, la dottoressa Raffaella Sapigni, ha fatto un resoconto sulle attività del 2025 nei tanti ambiti di competenza del Dipartimento: dalla sanità pubblica alla qualità delle acque, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro al monitoraggio epidemiologico.

La sua relazione, spiega il coordinatore della Consulta, Gabriele Raschi, restituisce l’immagine di un buon livello di prevenzione a San Marino, con controlli frequenti e risultati soddisfacenti. Naturalmente però, ci tiene ad aggiungere, si può fare di più: ogni investimento in questo campo, afferma, è destinato a portare a risparmi ben maggiori nel lungo periodo. Per quanto riguarda gli obiettivi del prossimo futuro del Dipartimento, tra le sfide più importanti elencate dalla dottoressa Sapigni c’è quella del cambiamento climatico, con il caldo estremo che pone sempre maggiori problemi per la sicurezza sul lavoro. Il dipartimento prevenzione inoltre ha intenzione di aumentare i controlli e le visite ispettive nei settori, in grande crescita, dei cosmetici e degli integratori alimentari.

Resta però una criticità, come sottolineato da Raschi: la difficoltà del Dipartimento a reperire i profili professionali adeguati per svolgere le sue attività. E da questo punto di vista, l’invito è quello alla collaborazione tra l’ISS e la scuola al fine di formare queste figure specialistiche. La prossima seduta della Consulta Sociale e Sanitaria sarà il 12 maggio: focus sul tema della medicina fiscale e in particolare sulle prestazioni sanitarie dei sammarinesi all’estero pagate dall’Iss.









