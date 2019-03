Consulta socio sanitaria: incontro per parlare delle linee di indirizzo Autority e consulenze ospedaliere

Quale sarà la struttura sanitaria del domani? Dispositivi medici all'avanguardia e un piano sanitario di valutazioni per rendere tutti i reparti dell'ISS più efficienti. È l'analisi del percorso che intende intraprendere l'ospedale di stato nei prossimi anni trattato nella riunione della consulta socio-sanitaria. L'atto organizzativo ISS 2019, a dieci anni da quello precedente, era già stato presentato dal direttore dell'istituto sicurezza sociale Andrea Gualtieri a inizio febbraio. “L'ospedale che verrà” si pone l'obiettivo di una medicina di base più proattiva e strutture più funzionali. “Un piano per rendere maggiormente efficienti tutti i settori dell'ISS” spiega Gualtieri. Il coordinatore della consulta sociale e sanitaria Giuliano Giardi sottolinea l'importanza di questi interventi ma rimarca prima di tutto la necessità di un ospedale ben organizzato e funzionale.

Nella seduta affrontato anche il tema della consulenze e dei compensi percepiti per le prestazioni dei professionisti: “Abbiamo chiesto una lista di quelle in programma per analizzarle – spiega Giuliano Giardi – sono molto importanti per la struttura, ne abbiamo bisogno ma basta che siano razionalizzate”.