Consulta socio-sanitaria: prioritario il confronto su riforma previdenziale

La seduta della Consulta Socio-Sanitaria è stata occasione per conoscere l'orientamento del neo Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, che si è presentato al tavolo ribadendo la volontà di Rete di avere quella Segreteria, ed ha messo in fila tutte le criticità. Tra le priorità la necessità di avviare tavoli di confronto con le parti sulla riforma previdenziale. Poi l'elevato costo dell'Ospedale, sul quale occorre intervenire non tagliando ma ottimizzando l'esistente. Controlli sulla correttezza delle prestazioni e sugli appalti. Tra le linee guida: implementare gli accordi con le Regioni confinanti, riduzione dei tempi di attesa delle file, miglioramento della medicina territoriale. “Ci è sembrato - ha detto il presidente Giardi - motivato ed il primo approccio è stato positivo”.