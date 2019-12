Consulta sociosanitaria: parere negativo al bilancio consuntivo ISS 2018

Riunita la Consulta socio-sanitaria, ultima seduta dell'anno, alla presenza dei vertici ISS ormai in scadenza. Uscente il segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, così come è in scadenza a fine anno il mandato del Direttore Generale Andrea Gualtieri e, a febbraio, dei Direttori Amministrativo e Sociosanitario Pavesi e Morini. All'ordine del giorno, la Consulta ha posto il parere – non vincolante – rispetto al bilancio consuntivo 2018. “Dopo aver letto la relazione del Collegio Sindacale che sul bilancio ha dato parere negativo – spiega il Coordinatore della Consulta, Giuliano Giardi – e ascoltati i Direttori amministrativo e generale abbiamo anche noi espresso, in linea con le motivazioni poste proprio dal Collegio Sindacale, parere negativo all'unanimità”.



