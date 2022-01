COVID-19 Contagi alti ma stabili in Repubblica. Riparte a breve la vaccinazione turistica

I contagi si mantengono alti in Repubblica e le guarigioni oggi non stanno al passo. 233 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 49 guariti. E il numero dei casi attivi raggiunge il record, da inizio pandemia, di 1.846.

Nella tabella relativa alle fasce d'età, si denota poi come la maggiore incidenza sia tra i 40 e 49 anni (320), a ruota le decadi 50 – 59 anni (268) e 30-39 (258). Particolarmente colpiti però i bambini, nella fascia tra i 10 e i 14 anni con 211 casi, di poco sotto quella tra i 5 e 9 anni (186). Di contro salta all'occhio il numero esiguo di contagi dai 60 anni in su. Passano intanto da 7 a 8 i ricoveri, di cui 6 in isolamento e 2, come ieri, in terapia intensiva.

Arrivano alcune novità sui servizi: torna già da domani, al -4 del parcheggio multipiano dell'Ospedale, il punto tamponi per il tracciamento. Pressoché smaltite le richieste di somministrazione delle dosi booster (ne restano circa 600 già programmate nei prossimi giorni), non è più necessario dirottare chi deve fare il tampone, al Drive Through della zona del Tiro a volo a Galazzano.

Sempre da domani, inoltre, i certificati di guarigione dal Covid, attesi tre giorni lavorativi dalla avvenuta negativizzazione, si potranno ritirare al CUP, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:00. Mentre il green pass guarigione è reperibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico nell'apposita sezione “documenti”.



Vaccinazioni: dai primi di febbraio riparte la somministrazione delle dosi booster, nello specifico Sputnik Light, ai turisti. Già numerose le richieste pervenute soprattutto da Germania, Svizzera e Belgio.

Riunito nel pomeriggio il Gruppo per le Emergenze: focus su numeri e situazioni in atto nel Paese. “A fronte dell'assodato livello alto di contagi, ma pressoché stabile, si continua a registrare un netto miglioramento sul fronte ospedaliero, tutto questo in controtendenza con ciò che avviene oltre confine, ad esempio nelle Marche dove le terapie intensive sono piene. Un risultato che soddisfa, frutto di molteplici fattori – si è detto – su tutti gli effetti della vaccinazione, oltre alla minore invasività della variante Omicron e ad un controllo totale dei positivi sul territorio, grazie al Covid team, con terapie domiciliari adeguate e tracciamento dei contatti”.

In Emilia-Romagna si contano intanto 16.142 nuovi casi su 65.908 tamponi eseguiti. In calo i ricoveri nelle terapie intensive (-3), +33 nei reparti Covid. Oltre 11mila guariti.

