Contagi in aumento, in Italia tre Regioni rischiano già la zona gialla

I casi sammarinesi, in attesa dell'aggiornamento ufficiale del lunedì, restano 44 (in territorio 41, gli altri tre sono in Italia) di cui uno che dalla terapia a domicilio è stato ricoverato, ed ha un'età compresa tra i 50 e i 60 anni. Alcuni sono rientrati dalle vacanze positivi, e contagiano assai facilmente la famiglia e i contatti più stretti, così che quando il gruppo di tracciamento dell'Iss esegue tamponi per far iniziare loro il periodo di quarantena, di fatto parte l'isolamento. In Italia l'impennata dei contagi non rallenta, alcune Regioni, come Sicilia e Sardegna, ma anche il Lazio, rischiano la zona gialla tra un paio di settimane. Nelle mappe aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Sicilia e Sardegna sono già in rosso, con la maggior parte dell'Italia che vira in giallo. La Spagna è rosso scuro, così come la maggior parte di Grecia e Francia, oltre a Olanda, Cipro e Corsica. Rossi anche Irlanda e Portogallo. Il dato positivo è che gli ospedali, finora, restano sotto la soglia di allarme. In Alto Adige però hanno riaperto le terapie intensive. A parecchi eventi in Riviera si entrerà col Green Pass, come Al Meni, il circo del gusto, e a Calici di Santarcangelo. L'alternativa è fare il tampone.

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute