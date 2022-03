Contagi in crescita a San Marino e in Italia. L'epidemiologo: “Rischioso togliere mascherine al chiuso”

Continua la crescita dei positivi attivi in Repubblica: sono 303, di cui 45 nelle ultime 24 ore. Le nuove guarigioni sono 26. Nessun nuovo decesso, ma torna un ricovero nei reparti ordinari, dopo l'azzeramento dei pazienti Covid in ospedale.

In Emilia Romagna 3.682 nuovi casi, con un tasso di positività quasi al 18%. In Italia si stima che l'indice di trasmissibilità Rt sia superiore a 1, mentre il tasso di positività è al 14,8%. Oltre 72.500 nuovi casi e 137 morti. Il Governo è al lavoro per delineare la road map di uscita dallo stato di emergenza, che scade tra due settimane. Certificato verde e mascherina al chiuso saranno le ultime regole a cadere, ma l'esecutivo sarebbe orientato verso lo stop all'obbligo del Super Green pass per gli over 50 sul posto di lavoro. Il via libera alle nuove misure dovrebbe arrivare domani. Intanto la Conferenza delle Regioni ha sottoposto al Governo la sua proposta per il nuovo piano d'azione: “L'obiettivo è l'abbandono delle restrizioni entro Pasqua, curva epidemiologica permettendo”. Intanto all'estero, alcuni Paesi tra cui Francia e Regno Unito, hanno tolto quasi tutte le restrizioni, compresa la mascherina al chiuso.









Abbiamo chiesto all'epidemiologo Salvatore Scondotto quanto questa scelta sia rischiosa. "Dipende dalla situazione e dal contesto locale - la sua risposta -. È una scelta molto forte da adottare. Sulla base della circolazione si dovranno attuare misure proporzionate, al fine di evitare improvvise recrudescenze".

Nel frattempo in Cina sono più di 42 milioni le persone in lockdown per l'aumento dei casi, soprattutto a causa della variante Omicron: mai così alti da due anni.

Nel video l'intervista all'epidemiologo Salvatore Scondotto