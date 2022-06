COVID Contagi in crescita, l'epidemiologo Salvatore Scondotto: "Numeri alti ma incidenza ospedalizzazioni sotto controllo"

Crescono i contagi a San Marino e in Italia. Con l'epidemiologo e consulente ISS Salvatore Scondotto abbiamo analizzato il trend di crescita: "La pandemia si caratterizza per un trend che ha un andamento ondulante nel tempo - spiega Salvatore Scondotto - in questo periodo, in particolare anche a San Marino, abbiamo registrato per la quinta settimana consecutiva un lieve rialzo. C'è stato un incremento di circa il 20% rispetto alla settimana precedente tuttavia alcuni elementi sono da vedere con una certa positività per esempio si è arrestato l'aumento dell'indice di positività dei tamponi".

In questo momento, aggiunge, serve una particolare attenzione e il ricorso alle misure di protezione individuale che tutti conosciamo visti anche i grandi eventi estivi che radunano migliaia di persone. La situazione ospedaliera a San Marino è sotto controllo ed anche a livello italiano, nonostante i ricoveri siano in aumento, i numeri non sono ancora preoccupanti. Su un possibile picco di casi nelle prossime settimane, afferma Scondotto, è ancora difficile prevederlo.

Nel servizio l'intervista a Salvatore Scondotto (epidemiologo e consulente ISS)

