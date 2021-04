COVID-19 Contagi in flessione sul Titano. Intanto si ricomincia con le prime dosi di Sputnik

Migliora il quadro dei contagi, - conferma il Direttore Sanitario Sergio Rabini - ma vietato abbassare la guardia. Così come ieri, nell'aggiornamento dati di oggi il numero dei guariti, 57 non solo supera ma è più del doppio rispetto a quello dei nuovi casi: 26, a fronte di 291 tamponi eseguiti. Indice di positività all'8,93%, saldo sotto la soglia alert del 10%. 436 i positivi, di questi 403 sono seguiti al domicilio. Nessun nuovo decesso. Per quanto riguarda inoltre la pressione sull'ospedale, 33 in totale i ricoverati: 23 nelle stanze di isolamento; ma sempre seria la situazione della terapia intensiva con 10 pazienti, a cui se ne aggiungono altri due negativizzati e due non Covid nelle camere di risveglio delle sale operatorie.

Campagna vaccinale: forti dell'ingente fornitura di Sputnik appena arrivata, sono ricominciate le somministrazioni delle prime dosi: oggi e domani 120 fiale, oltre ai richiami già in programma; quindi sia lunedì che martedì ne saranno inoculate 400, fino a raggiungere le 800 prime dosi giornaliere a partire da mercoledì. Questo per arrivare entro maggio a concludere la campagna. Ad oggi la copertura vaccinale è del 30% di prime dosi, e oltre il 15% delle seconde. Finora l'adesione degli over 70 è altissima, mentre prevedibilmente quella dei 16-17enni si attesta soltanto al 40%. “Segnali di miglioramento ancora molto timidi – precisa il Direttore generale, Alessandra Bruschi – ma si comincia almeno ad intravvedere l'abbassamento dell'età media nell'ambito generale dei ricoveri”

Raccomandazioni sulla puntualità agli appuntamenti e richiamo a prestare la massima attenzione nel comunicare per tempo la propria assenza o impossibilità a raggiungere il punto vaccinale nel giorno e orario stabiliti, quando ci si trovi in condizioni di quarantena oppure di positività. Questo per evitare di buttare via dei vaccini, come già purtroppo accaduto: circa 30 al giorno. L'invito inoltre è a “non rilassarsi dopo aver ricevuto la prima dose”.

Annunciata, intanto, l'apertura delle prenotazioni per la fascia 55-59 anni. Per prenotare è consigliato l’utilizzo del servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line” oppure direttamente digitando l’indirizzo https://servizionline.iss.sm/#new-4 . Per prenotare è comunque anche disponibile il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905). “Cinque anni alla volta e non dieci – spiegano – perché il rischio di sovraccarico delle linee telefoniche è all'ordine del giorno”. Ultimamente tra l'altro sempre più intasate a causa della moltitudine di telefonate da parte di italiani che chiamano per poter fare lo Sputnik. Di qui il monito dell'ISS a desistere, poiché i vaccini vengono somministrati ad oggi solo a sammarinesi e residenti.

A margine, infine, le domande della stampa sugli ormai noti fatti di Via Giacomini. Fatti che i vertici Iss non commentano: “C'è un procedimento penale in corso – dice Rabini – non rilascio dichiarazioni”. Gli fa eco Alessandra Bruschi: “Siamo qua per il nostro ruolo professionale, - afferma - ritengo di non dover spendere alcuna parola in merito”.

Nel video le interviste a Sergio Rabini, Direttore Sanitario ISS e Alessandra Bruschi, Direttore Generale ISS.

