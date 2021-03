Contagi in peggioramento, sale anche l'incidenza tra i vaccinati con la prima dose. Nuova fornitura di Sputnik in arrivo

Un quadro pandemico sempre molto preoccupante, la curva del contagio che non accenna a scendere: 49 nuovi casi su 352 tamponi effettuati a fronte di 35 guarigioni. Tendenza che porta il totale dei positivi attivi a 518 con un indice di positività che si attesta al 13,62%, “ben oltre la soglia alert del 10%” – ricorda il Direttore Sanitario, Sergio Rabini. Sale tra l'altro anche l'incidenza dei positivi tra i vaccinati con la prima dose.









Cala, intanto, lievemente la pressione sull'ospedale ma sempre alta: 42 i ricoveri (4 in meno dal resoconto di ieri), di cui 34 nei reparti isolamento e 8 in terapia intensiva, che indica ora un livello di saturazione del 67%. 476 le persone affette dal virus seguite al domicilio. 410 in quarantena.

Il virus galoppa dunque, contestualmente ad una campagna vaccinale che prosegue a grandi passi: somministrate ieri 118 prime dosi e 356 richiami per un totale di 11.759 vaccini inoculati dal V-Day ad oggi. “La struttura sta rispondendo in modo molto performante” – rileva il Direttore Generale dell'ISS, Alessandra Bruschi, rinnovando al contempo un forte monito alla massima responsabilità della popolazione soprattutto durante le prossime festività pasquali.

In arrivo la prossima settimana le nuove, graduali forniture di Sputnik. “State tranquilli, vi vaccineremo tutti – garantiscono i vertici ISS, in risposta ai timori di alcuni cittadini -, andremo per fasce d'età, come da piano vaccinale”. “Vaccinazione che si conferma fondamentale non solo dal punto di vista della salute riducendo i contagi – sottolinea il Direttore Amministrativo, Marcello Forcellini – ma per poter garantire anche la sostenibilità dell'Istituto stesso che con la ripresa delle attività economiche sarà in grado di aumentare le proprie entrate contributive assicurando così maggiori risorse ai propri servizi e prestazioni”.

Dettagli nell'occasione sullo studio relativo alla sicurezza dello Sputnik, in collaborazione con l'Università di Bologna. Progetto di ricerca applicata di vaccinovigilanza attraverso il monitoraggio delle eventuali reazioni avverse fino ad un anno di distanza nella popolazione vaccinata. Orgoglioso di condurre questo studio, il responsabile del servizio farmaceutico Rossano Riccardi. “Nessuna cavia, - dice - l'adesione deve essere vissuta come una risorsa”. Una sorveglianza attiva che vede impegnati sul campo, oltre al gruppo di coordinamento, un dottorando di ricerca e 5 specializzandi nella raccolta di informazioni tramite questionari online, aiutando anche chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie, e attraverso interviste telefoniche.

Nel video le interviste a Sergio Rabini, Direttore Sanitario ISS e Maria Pia Fantini, Direttore Scuola Igiene e Medicina Preventiva UNIBO