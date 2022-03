COVID-19 Contagi in rialzo sul Titano. Nelle Marche confermata l'efficacia della ventilazione meccanica controllata nelle scuole

Salgono a 345 i casi attivi al Covid-19 in territorio sammarinese, a fronte di 45 positività rilevate nelle ultime 24 ore e 12 guarigioni. Rimane stabile la situazione in ospedale con 3 ricoveri nelle stanze di degenza, nessun paziente in Terapia Intensiva. 324 i tamponi processati ieri; indice di positività giornaliero che si attesta al 13,89%. Totale dei tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia ad oggi, 143.195; 32.517 le singole persone sottoposte al test.

Guardando oltre confine, buone notizie arrivano dalle Marche: certificata l'efficacia della Ventilazione meccanica controllata nelle scuole. La ricerca della Fondazione Hume - riporta una nota - ha infatti dimostrato che la Vmc, specie se adeguatamente dimensionata con 6 o più ricambi all'ora nelle classi, ha una capacità di abbattere il rischio contagio di oltre l'80%. "Le Marche uniche in Italia ad investire su questo tipo di tecnologie, finora 12 milioni di euro - afferma il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli –, anche l'OMS le ha riconosciute come fondamentali a tal fine”.

E a proposito di Organizzazione Mondiale della Sanità, d'impatto il monito lanciato ieri dal direttore regionale per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge a diversi Paesi, inclusa l'Italia, per aver revocato troppo "brutalmente" le misure anti Covid, trovandosi con un forte aumento dei casi legati alla sub variante BA2 di Omicron. Gli ultimi dati relativi allo scenario italiano (dati Agenas) mostrano un rialzo dei ricoveri in area medica in 14 Regioni, ma la media è ferma al 13%. "La pandemia non è finita, avverte il Ministro Speranza – occorre tenere la mascherina al chiuso".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: