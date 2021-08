CORONAVIRUS Contagi stabili a San Marino, tre in più i positivi rilevati da ieri Timore per un focolaio alla casa di riposo, dottor Rossi: "Virus portato da un operatore, ma stanno bene". Da Mosca notizie confortanti su Sputnik: "Valido contro la variante Delta"

“Sputnik dimostra l'83% di efficacia contro la variante Delta, e da' più del 95% di protezione dai casi gravi della malattia”. A dirlo è il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, nel giorno dell'anniversario della registrazione dello Sputnik in Russia. Secondo una nota diffusa dal Russian Direct Investment Fund, i dati sul campo ottenuti durante le vaccinazioni di massa in Argentina, Bahrein, Ungheria, Messico, Serbia, Filippine ed Emirati Arabi dimostrano la mancanza di eventi avversi gravi, ed offrono i migliori parametri di sicurezza ed efficacia. Anche secondo il responsabile del reparto isolamento Covid all'ospedale, dottor Enrico Rossi, finora il vaccino si è dimostrato efficace.

A Cailungo i 7 ricoverati sono tutti ospiti del Casale La Fiorina, ma sono stati isolati per precauzione. Il timore è che si fosse verificato un focolaio nella casa di riposo. Sono tre i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 115 tamponi effettuati, per un tasso di incidenza del 2,6%. 68 i positivi attivi, di cui uno seguito in Italia. L'età media dei positivi è 41 anni, 14 sono in quarantena. Infine, è stato dichiarato ricevibile, e sarà dunque valutato poi nel merito, il ricorso presentato al Collegio garante dall'associazione “Salute attiva” insieme al gruppo “Libertà per San Marino”, che sollevavano la questione della costituzionalità dei decreti anti-Covid. Sarà fissato un tempo per le memorie e per l'udienza.

Nel video l'intervista a Enrico Rossi, responsabile reparto isolamento Covid presso l'ospedale di Stato

