Contest Eurovision Spagna, Vannuzzi: “San Marino in finale, non sono sorpreso”

"Bellissima l'iniziativa di Eurovision Spain. Tutto questo entusiasmo è la prova che la gente ha voglia di Eurovision, ha bisogno di distrarsi e la musica è sempre la miglior medicina, soprattutto in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo”, è il commento di Marco Vannuzzi, vice capo delegazione San Marino, dopo la notizia del contest online per rendere omaggio alle canzoni di Eurovision 2020.

“Non sono sorpreso di vedere San Marino in finale – ha aggiunto -: come per la proposta 2019, anche quest'anno abbiamo optato per una entry che ha un sapore internazionale, non solo per l'interprete, Senhit, ma anche per la contemporaneità del brano. E' bello vedere queste iniziative online, sono piene di ottimismo, sono colorate, sono "freaky". A suo modo, in molti modi e in un momento come questo, l'ESC 2020 c'è..."