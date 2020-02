Continua la sperimentazione in 8K

Prosegue l'esperienza di collaborazione Rai – San Marino Rtv sulle produzioni in 8K. Dopo il numero zero, l'intervista ad Andrea Camilleri e la produzione sulla Scuola Aeronautica Militare di Galatina, ora la realizzazione di due documentari sui 500 anni di Raffaello.

“Si tratta di una collaborazione molto importante su una tecnologia all'avanguardia” sottolinea il Direttore Generale di San Marino Rtv Carlo Romeo. Tutta la produzione è stata girata interamente in 8K all'interno delle sale del Palazzo Ducale di Urbino con l'attrezzatura della squadra Rai laboratorio sperimentale coordinata da Domenico Lascala.

Per San Marino Rtv il capo produzione Danilo Berardi e gli operatori di ripresa Fabio Barone, Christian Torelli e Maurizio Zannoni. Dei due documentari uno sarà realizzato interamente da Rtv ed avrà una durata di circa 10 minuti. Il secondo, più ampio, vedrà la collaborazione dei tecnici di produzione Rai. Una settimana la durata delle riprese tutte effettuate in notturna, tra le 18 e le 02, per non ostacolare i visitatori di Palazzo Ducale.