Continua lo Smiaf, connubio perfetto tra divertimento e la cultura

Nel video le interviste a Alessia Paolini (autrice del 'Libro dell'incertezza'), Tanguro e Spugnetta e Tomaso Rossini (organizzazione Smiaf)

Le piazze, le cave diventano palcoscenici a cielo aperto per lo Smiaf, che conferma la sua vocazione internazionale con oltre 30 artisti provenienti da tutto il mondo. Quest'anno il festival compie 18 anni, diventa adulto: e allora invita il pubblico a partecipare, materialmente, in un grande laboratorio collettivo che diventa espressione di cultura, scambio di idee, responsabilità sociale e azione condivisa. Insomma, tramite un gesto artistico o la partecipazione divertita si può maturare una riflessione, da portare a casa con il sorriso. Arte di strada, mostre, workshop ma anche presentazioni di libri. Ieri il primo lavoro di Alessia Paolini, “Libro dell'incertezza”.

"Un atto di coraggio - spiega l'autrice - perché ho lasciato che fluissero le idee, i pensieri. Molly è una ragazza come tante altre, in realtà, e volevo che molti si ritrovassero nelle sue parole, nei suoi pensieri: ascoltarsi di più, seguire se stessi e credere nelle proprie capacità".

Sperimentazione e creatività stanno assieme allo Smiaf. E sono anche itineranti, come gli spettacoli. Mimo, clownerie, teatro fisico e una buona dose di irriverenza è l’inconfondibile mix che Murmuyo, artista cileno, porta in scena da oltre trent’anni. Ma non è l'unico a far divertire grandi e piccini.

Come di consueto la sera si anima di show, alla Cava dei Balestrieri, e musica, al Campo Bruno Reffi: sul palco i Ponzio Pilates, con la loro electrosamba, Sandri e il dj set di Volumetrica Vision.

"C'è buona affluenza - commenta Tomaso Rossini, tra gli organizzatori -, gli spettacoli sono partiti tutti in orario. Certo il tempo è incerto ma ancora non piove quindi siamo contenti e sta andando molto bene. Per questa sera abbiamo tutto confermato: in caso di pioggia vediamo di recuperare gli spettacoli che si potranno fare al chiuso".

Nel video le interviste a Alessia Paolini (autrice del 'Libro dell'incertezza'), Tanguro e Spugnetta e Tomaso Rossini (organizzazione Smiaf)