Conto alla rovescia per la ripresa della scuola in Repubblica. Sarà un rientro in aula secondo precise linee guida

Lunedì 13 settembre riaprono in presenza tutte le scuole a San Marino, con la sola eccezione delle Superiori che riprendono le lezioni due giorni dopo, mercoledì 15. La pandemia, ad oltre un anno e mezzo dal suo inizio, ha cambiato profondamente le strategie didattiche, portando a lavorare molto sull'outdoor education ad esempio, ma soprattutto a sperimentare la DAD, che se da un lato ha contribuito a limitare il contagio, dall'altro ha penalizzato la socialità, causando spesso evidenti disagi fisici e psicologici in bambini e ragazzi, tuttora fonte di grande preoccupazione.

Ora, pur mantenendo le necessarie precauzioni anti Covid, sarà un ritorno sui banchi – sostengono le istituzioni - caratterizzato da maggiore serenità e tranquillità, questo in considerazione della situazione di altissima vaccinazione del corpo docente e non docente, e in generale della popolazione sammarinese. Immancabile però il rispetto di rigorose misure a partire dal distanziamento personale: nelle aule, dalla prima elementare in avanti dovrà essere pari ad 1 metro fra le rime buccali ovvero tra bocca e bocca di alunni e insegnanti; va quindi, data frequente areazione agli ambienti; da rispettare puntuali prescrizioni igienico-sanitarie; occorre inoltre essere vigili sulla pulizia degli spazi; e naturalmente vanno evitati gli assembramenti. Cade a scuola l'obbligo di mascherina, ma alunni e studenti sono tenuti ad indossarla durante il trasporto scolastico. All'ingresso degli istituti vanno immediatamente igienizzate le mani.

Si punta molto sulla collaborazione attiva tra scuole e famiglie, “in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva”. Ai genitori viene richiesto in primis di accertare sempre lo stato di salute dei propri figli al mattino. “L'esigenza sociale di riapertura delle scuole e il diritto fondamentale all'istruzione – si legge infatti nel documento – chiamano ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato”. Queste, dunque, alcune delle principali linee guida già uscite, mentre si sta predisponendo in queste ore tra Dipartimento Istruzione e ISS il protocollo Covid definitivo.