PREVENZIONE Contrasto alla violenza di genere: siglato l'annuale accordo Sanità-Università per la formazione Si riparte con l'attività formativa di alto livello di alcune categorie professionali. Stanziati fondi specifici

Il fenomeno assume proporzioni sempre più preoccupanti anche sul Titano, sono i dati dei casi in aumento a confermarlo: oltre a contrastarla la violenza di genere va prevenuta. Segue questa direttrice l'accordo Sanità-Università, firmato dal Segretario di Stato Mariella Mularoni e il Rettore Corrado Petrocelli, che regola annualmente la formazione professionale contro tali abusi. Al centro, l'avvio di un corso di alta formazione, curato dal Dipartimento Scienze Umane e concordato insieme all'Authority Pari Opportunità, rivolto agli operatori sanitari, le forze dell'ordine, il personale scolastico e altre figure impegnate nell'accoglienza e nel sostegno delle vittime, anche con minori al seguito. Atto che corrisponde al mandato che la legge 97/2008 conferisce allo Stato per promuovere iniziative di sensibilizzazione, di prevenzione e tutela delle donne. Stanziati fondi specifici.

Una iniziativa che rientra a pieno titolo nell'ambito della cosiddetta “terza missione” dell'Ateneo a supporto del territorio per lo sviluppo sociale.

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità e Corrado Petrocelli, Rettore Università di San Marino.

