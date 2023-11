AUMENTO RETRIBUZIONI Contratto Collettivo settore Servizi: al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione

Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Servizi: Anis e Osla -in un comunicato congiunto- hanno annunciato le tre date in cui sarà possibile, per tutti i datori di lavoro (iscritti e non alle associazioni), partecipare alla consultazione referendaria per l'approvazione. L’intesa raggiunta con i sindacati rivedrebbe principalmente l’aspetto economico e prevederebbe complessivamente l’aumento delle retribuzioni al 6%, coprendo l’arco temporale 2018- 2024.

Le votazioni si svolgeranno presso la sala Montelupo a Domagnano:

- giovedì 16 novembre dalle 15:00 alle 18:30

- martedì 21 novembre dalle 8:30 alle 18:30

- mercoledì 22 novembre dalle 8:30 alle 12:30

Sono chiamati ad esprimersi tutti i legali rappresentanti delle aziende con almeno un dipendente, che dovranno presentarsi in sede di voto con un documento identificativo.

