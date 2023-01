Contratto commercio: l'ok dell'Assemblea dei lavoratori

Aumenti complessivi in busta paga del 5,5%. La luce verde è arrivata dall’assemblea dei lavoratori che si è riunita nei giorni scorsi nella sede della CSU per valutare la proposta di accordo contrattuale. Il via libera con voto unanime dei lavoratori dà mandato alle Federazioni Servizi di CSdL, CDLS e USL a sottoscrivere l’accordo con le controparti OSLA e USC. Il rinnovo del contratto prevede per l’anno 2022 un aumento, a partire dal 1° giugno, del 2,5%, per l’anno 2023, a partire dal 1° marzo, un aumento pari all’1,5% e per l’anno 2024, a partire dal 1° gennaio, un ulteriore aumento dell’1,5%.

Il link al comunicato completo

