DIALOGO INTERRELIGIOSO "Contro il genocidio in Palestina e per la Pace": Il Collettivo San Marino per la Palestina riunisce religioni diverse Presenti il Vescovo Domenico Beneventi, Padre Gabriel Cerbu della Diocesi Ortodossa Romena, Mohsen El Attar, Presidente dell’Associazione Culturale Musulmana di San Marino e Melissa Biordi di “Partecipazione e Spiritualità Musulmana”

Il Collettivo San Marino per la Palestina ha promosso un momento di preghiera e riflessione contro il genocidio in Palestina e per la Pace. “Abbiamo organizzato questo evento – afferma Francesca Taddei – perché nel Collettivo San Marino per la Palestina ci sono membri di religioni diverse e siamo tutti uniti dalla voglia di non stare in silenzio di fronte al genocidio del popolo palestinese”.

Nelle parole di Francesca Taddei, il senso dell'iniziativa tenutasi nella grotta di culto interreligioso che si trova nei pressi della Porta della Rupe dal 2007, frutto di una conferenza promossa dalla Repubblica durante il semestre di presidenza del Consiglio d’Europa. All’incontro – che ha visto anche la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – erano presenti il Vescovo Domenico Beneventi, Padre Gabriel Cerbu della Parrocchia San Marino DORI (Diocesi Ortodossa Romena), Mohsen El Attar, Presidente dell’Associazione Culturale Musulmana di San Marino, e Melissa Biordi, rappresentante di “Partecipazione e Spiritualità Musulmana”. "Pace" e "dialogo" sono stati i concetti ricorrenti negli interventi, accomunando le riflessioni.

L’incontro si è concluso con l’accensione simbolica di candele di speranza per un futuro di pace per il popolo palestinese e per tutte le vittime dei conflitti nel mondo.



